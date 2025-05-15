ФСБ сообщает о задержании 6 человек, готовивших вооруженные нападения на учебные учреждения

ФСБ провела спецоперацию и задержала шесть человек, причастных к подготовке вооруженных нападений на образовательные учреждения в Москве и Тюмени, а также насильственных акций в Кемерово, Ростове-на-Дону и Йошкар-Оле.
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