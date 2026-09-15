Синоптик Леус: 15 сентября в Москве из-за циклона будет облачно

Москва оказалась на северной периферии циклона, выходящего с юга в Черноземье. По этой причине в городе во вторник будет облачная погода, но без существенных осадков, заявил в телеграм-канале синоптик Михаил Леус.
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