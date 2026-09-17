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Царьград

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Петербург собрал 9,2 млн рублей штрафов за снос деревьев

Петербург собрал 9,2 млн рублей штрафов за снос деревьев

Санкт-Петербургский бюджет с января 2026 года пополнился на 9,2 млн рублей за счет штрафов, назначенных за нелегальное уничтожение городской растительности.

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