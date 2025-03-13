В МИД РФ указали на слабость киевского режима: «По сути, это конец»

МОСКВА, 13 марта, ФедералПресс. Недавняя массированная атака беспилотниками на Россию и другие военные преступления киевского режима, число которых увеличилось в последнее время, должны были продемонстрировать силу Украины, но только наглядно показывают слабость.
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