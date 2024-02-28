Как российские военные сдвигают украинскую оборону после Авдеевки

Продвижение российских войск на Запад после освобождения Авдеевки вовсе не остановлено. ВСУ вот уже который день не могут закрепиться ни на одном оборонительном рубеже, более того, это касается не только Авдеевского направления.
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