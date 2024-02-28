Planet today
ГЛАВНОЕЛЕНТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Planet today

49 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • мирас Закироув
    Пора взрывать газо,н/п,энергосети ,кабели и др., в сторону западных стран ,чтоб начали понимать ,что начался для них ...Запад раскручивае...
  • Ливень
    самоочищается колумбия... вона пшеки скинули всех борзых... ))) почистились немного...Зачем Колумбия во...
  • Татьяна Гамулина
    Это наш путеводитель по имени Путин, слава ему и долгих лет жизни. Восхищаюсь....Мюнхенская речь В...

Как российские военные сдвигают украинскую оборону после Авдеевки

Как российские военные сдвигают украинскую оборону после Авдеевки

Продвижение российских войск на Запад после освобождения Авдеевки вовсе не остановлено. ВСУ вот уже который день не могут закрепиться ни на одном оборонительном рубеже, более того, это касается не только Авдеевского направления.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх