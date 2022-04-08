Будь прекрасна: 6 бьюти-лайфаков для твоего идеального образа

Бьюти-советы в области косметологии, визажа и причесок появляются чуть ли не каждый день. Сегодня расскажу про самые популярные бьюти - лайфхаки, опробованные на себе не один раз.
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