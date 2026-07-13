Тульский расчёт РСЗО «Град» из состава 27-й гвардейской мотострелковой дивизии разрушил позицию ВСУ.Тульский расчёт реактивных систем залпового огня «Град», входящий в состав 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки «Центр», разрушил позицию ВСУ в районе Добропольского направления.
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