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Тульские новости

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Тульский «Град» уничтожил позицию ВСУ

Тульский «Град» уничтожил позицию ВСУ

Тульский расчёт РСЗО «Град» из состава 27-й гвардейской мотострелковой дивизии разрушил позицию ВСУ.Тульский расчёт реактивных систем залпового огня «Град», входящий в состав 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки «Центр», разрушил позицию ВСУ в районе Добропольского направления.

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