В Ростове внесут изменения в работу общественного транспорта из-за футбольного матча "Ростов" - "Оренбург"

Футбольный матч "Ростов" - "Оренбург" вызвал изменения в работе общественного транспорта в Ростове. Для болельщиков добавлены дополнительные автобусные маршруты, в том числе под номерами 8, 49, 65А и 75, которые будут курсировать до стадиона "Ростов Арена".