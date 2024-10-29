Четырёхлапое лысое животное, похожее на собаку, волка, лисицу или койота. Так очевидцы описывают внешность чупакабры – неизвестного науке существа.
Чупакабра
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Четырёхлапое лысое животное, похожее на собаку, волка, лисицу или койота. Так очевидцы описывают внешность чупакабры – неизвестного науке существа.
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