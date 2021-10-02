Донбасс Сегодня

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В Бахрейне прошли антиизраильские акции под лозунгом «Смерть Израилю»

В Бахрейне прошли антиизраильские акции под лозунгом «Смерть Израилю»

Ближний Восток Спустя сутки после торжественной церемонии открытия израильского посольства в Бахрейне с участием министра иностранных дел Израиля Яира Лапида, в городах королевства прошли антиизраильские акции протеста.

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