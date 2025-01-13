Стараемся услышать боль заказчика

СТАРАЕМСЯ УСЛЫШАТЬ БОЛЬ ЗАКАЗЧИКАРазговор с профессионалом рынка труда в эпоху перемен. 2c56a3; " data-animationappear="off" data-record-type="449" data-bg-color="999999; " data-record-type="165" data-bg-color="ffffff;">Дмитрий Стрелков13 января 2025 Фото: Татьяна Осипова Кадры решают всё! Этот лозунг, ставший популярным в нашей стране почти 90 лет назад, совершенно не потерял своей актуальности.