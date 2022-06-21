Рогозин заявил, что у США осталось всего четыре российских двигателя для отправки грузов на МКС

Агентство «Москва» / Сергей Киселев США обладают только четырьмя российскими двигателями для ракет Antares, которые необходимы для запуска на Международную космическую станцию грузовых кораблей Cygnus, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Агентство «Москва» / Сергей Киселев США обладают только четырьмя российскими двигателями для ракет Antares, которые необходимы для запуска на Международную космическую станцию грузовых кораблей Cygnus, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
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