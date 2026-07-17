Два человека оказались в больнице после столкновения «ВАЗа» и «Мерседеса» под Воронежем

Две легковушки столкнулись на трассе в Рамонском районе. 39-летний водитель «ВАЗа» не справился с управлением и врезался в двигающийся в том же направлении «Мерседес» под управлением 39-летнего жителя Рамонского района.
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