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Воронежские новости

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Два человека оказались в больнице после столкновения «ВАЗа» и «Мерседеса» под Воронежем

Два человека оказались в больнице после столкновения «ВАЗа» и «Мерседеса» под Воронежем

Две легковушки столкнулись на трассе в Рамонском районе. 39-летний водитель «ВАЗа» не справился с управлением и врезался в двигающийся в том же направлении «Мерседес» под управлением 39-летнего жителя Рамонского района.

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