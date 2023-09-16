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Анри о Гвардиоле: «Мой лучший тренер с очень большим отрывом. Кто еще выиграл все кубки на своей первой работе? Пепа отличает дисциплина, он не смеется»

Анри о Гвардиоле: «Мой лучший тренер с очень большим отрывом. Кто еще выиграл все кубки на своей первой работе? Пепа отличает дисциплина, он не смеется»

«Я думал, что был хорош [когда Пеп пришел в «Барселону»]. Мне удавалось довольно быстро понимать и видеть происходящее на поле, выполнять определенные действия, хотя с возрастом это стало немного сложнее (смеется).

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