У друга очень капризный сын растет. Ребенку 5 лет…

Два бомжа после новогоднего праздника обмениваются впечатлениями: — Новый год отлично встретил! Выхожу из подвала, смотрю, на лестничной площадке бутылка из под водки — грамм 100 недопито, в бачок заглянул — бутерброд с икрой, только раз надкушено.