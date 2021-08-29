Донбасс Сегодня

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У друга очень капризный сын растет. Ребенку 5 лет…

У друга очень капризный сын растет. Ребенку 5 лет…

Два бомжа после новогоднего праздника обмениваются впечатлениями: — Новый год отлично встретил! Выхожу из подвала, смотрю, на лестничной площадке бутылка из под водки — грамм 100 недопито, в бачок заглянул — бутерброд с икрой, только раз надкушено.

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