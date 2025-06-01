Вице-чемпионка ОИ: «Огромное уважение Овечкину за то, что не сдался, боролся и шел на этот рекорд»

Вице-чемпионка Олимпийских игр, многократная победительница чемпионата мира и Европы по художественной гимнастике Дина Аверина рассказала, что следила за тем, как капитан «Вашингтона» Александр Овечкин шел к своему историческому рекорду.
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