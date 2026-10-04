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Кудашов про 0:3 от «Амура»: «Автомобилист» 4-5 раз попал в штанги в равных составах. Нужно улучшать игру в большинстве, этот потенциал у нас вообще пока отсутствует»

Главный тренер « Автомобилиста » Алексей Кудашов прокомментировал домашнее поражение от « Амура » (0:3) в матче Fonbet Чемпионата КХЛ.

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