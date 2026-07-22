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Zero Hedge

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Oil Soars To Six-Week Highs Amid Trump Threats, US Production Dip, & 'Tank Bottoms' At Cushing

Oil Soars To Six-Week Highs Amid Trump Threats, US Production Dip, & 'Tank Bottoms' At Cushing

Oil Soars To Six-Week Highs Amid Trump Threats, US Production Dip, & 'Tank Bottoms' At Cushing Oil prices extended their rise this morning to six week highs as fighting between the US and Iran continued around the Persian Gulf (11th straight night of attacks) and threats of a blockade in the Red Sea added to growing uncertainty about the flow of energy from the region.

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