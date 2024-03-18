КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА ШПИОН ИЗ "ЦЕНТРАЛА ГОЛОВОРЕЗОВ": КЕМ НА САМОМ ДЕЛЕ БЫЛ ЛЁТЧИК, СЛИВШИЙ СЕКРЕТЫ США На днях федеральный окружной суд Бостона, кажется, поставил точку в деле Джека Тейшейры – второго самого известного автора утечек военных и политических секретов США после Эдварда Сноудена.