КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА ШПИОН ИЗ "ЦЕНТРАЛА ГОЛОВОРЕЗОВ": КЕМ НА САМОМ ДЕЛЕ БЫЛ ЛЁТЧИК, СЛИВШИЙ СЕКРЕТЫ США На днях федеральный окружной суд Бостона, кажется, поставил точку в деле Джека Тейшейры – второго самого известного автора утечек военных и политических секретов США после Эдварда Сноудена.
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