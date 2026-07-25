⛪В Крыму планируют устанавливать памятные знаки на местах разрушенных древних храмов «В Крыму христианство появилось с первых веков нашей эры.
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⛪В Крыму планируют устанавливать памятные знаки на местах разрушенных древних храмов «В Крыму христианство появилось с первых веков нашей эры.