Инвестстратег Соболев: тон ФРС по ставкам важнее для доллара, чем Трамп

Тон Федеральной резервной системы (ФРС) по ставкам гораздо важнее для доллара, чем победа Дональда Трампа на президентских выборах в США, заявил агентству "Прайм" начальник отдела исследования инвестиционных стратегий "Альфа-Форекс" Спартак Соболев.
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