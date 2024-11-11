Здание СПбГУПТД на Большой Морской улице признали памятником

Занятия в институте продолжали даже во время войны Главный корпус Санкт-Петербургского университета промышленных технологий и дизайна на Большой Морской улице, 18, обрёл статус регионального памятника, сообщили сегодня в пресс-службе аппарата вице-губернатора Петербурга Евгения Разумишкина.