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Царьград

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"Почему мы должны отдавать, когда самим не хватает?!": После слов Бастрыкина прозвучал крик души. Поплавская сказала всё прямо

"Почему мы должны отдавать, когда самим не хватает?!": После слов Бастрыкина прозвучал крик души. Поплавская сказала всё прямо

Актриса Яна Поплавская прямо высказалась после слов главы Следкома Александра Бастрыкина. Фактически, прозвучал крик души: "Почему мы должны это давать, когда самим не хватает?!".

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Комментарии
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ЯО
Яна Орлова
Уж сколько люди об этом говорят! Сколько можно терпеть этих зверят в наших школах! Вот на днях один такой засунул девочке в портфель газовую гранату, она взорвалась, 9 детей получили трамвы! Мало того, что мешают нормально учиться, еще и ненависть против русских одноклассников зашкаливает! А администрация школы собирается наказать НЕ эту мразь малолетнюю, а дежурного охранника! Это как понимать? Теперь обяжут все портфели и одежду детей на входе проверять???
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15 час.
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