"Почему мы должны отдавать, когда самим не хватает?!": После слов Бастрыкина прозвучал крик души. Поплавская сказала всё прямо

ЯО

Яна Орлова

Уж сколько люди об этом говорят! Сколько можно терпеть этих зверят в наших школах! Вот на днях один такой засунул девочке в портфель газовую гранату, она взорвалась, 9 детей получили трамвы! Мало того, что мешают нормально учиться, еще и ненависть против русских одноклассников зашкаливает! А администрация школы собирается наказать НЕ эту мразь малолетнюю, а дежурного охранника! Это как понимать? Теперь обяжут все портфели и одежду детей на входе проверять???