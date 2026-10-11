В Белоруссии стартовали учения ОДКБ «Нерушимое братство — 2026» и «Барьер-2026»

В белорусском Витебске состоялась церемония открытия командно-штабного учения с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство — 2026» и специального учения с совместным формированием РХБ защиты и медицинского обеспечения ОДКБ «Барьер-2026».
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