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В Белоруссии стартовали учения ОДКБ «Нерушимое братство — 2026» и «Барьер-2026»

В Белоруссии стартовали учения ОДКБ «Нерушимое братство — 2026» и «Барьер-2026»

В белорусском Витебске состоялась церемония открытия командно-штабного учения с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство — 2026» и специального учения с совместным формированием РХБ защиты и медицинского обеспечения ОДКБ «Барьер-2026».

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