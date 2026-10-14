В Киеве в ходе массированной атаки поражены важные энергетические объекты

В небе над столицей Украины видно зарево от пожара со стороны локомотивного депо Дарница. Об этом сообщает Life.
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