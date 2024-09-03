Экс-чиновницу штата Нью-Йорк задержали по подозрению в работе на власти КНР

Американские власти арестовали бывшую сотрудницу администрации штата Нью-Йорк Линду Сунь по обвинению в работе в качестве незарегистрированного иностранного агента на правительство Китая, информирует пресс-служба Министерства юстиции США.
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