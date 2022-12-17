Джамал Мюррэй подвернул голеностоп на последних минутах матча с «Лейкерс»

Джамал Мюррэй подвернул голеностоп на последних минутах матча с «Лейкерс»

Разыгрывающий «Наггетс» Джамал Мюррэй не смог доиграть до конца матч против «Лейкерс» (108:126). Мюррэй подвернул левый голеностоп на последних минутах встречи при «-20» во время ведения.

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