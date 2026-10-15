The singer, People's Artist of Russia Philip Kirkorov was not invited to the exhibition of paintings by the grandson of his ex-wife Alla Pugacheva, the son of her daughter Christina Orbakaite Denis Baisarov.
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