Выросло число кибератак. С приближением выборов 2024 г.

США на пике кибератак в преддверии выборов 2024 годаС приближением президентских выборов в США в 2024 году мир столкнулся с резким ростом числа кибератак: по данным компании StormWall, количество атак в первой половине 2024 года выросло на 102% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.