Пользователи в нескольких странах сообщили о сбоях в работе LinkedIn

ТАСС, 12 октября. Сбои в работе социальной сети LinkedIn наблюдаются в ряде стран мира во вторник. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
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