Казахстан: Токаев отрекается от Советского Союза в пользу распавшейся Золотой Орды

В любом случае, попробуйте ОТОБРАТЬ у РФ ТЕРРИТОРИИ! Кишка тонКА! Европа ОТДАЁТ ЗАВОЁВАННЫЕ ТЕРРИТОРИИ СССР (РФ)? 1945года. НЕТ! И РФ ЗЕРКАЛЬНО!

Liudmila Kosteley

Первым казахским ханом в современной историографии считается Керей, хотя фактически ханством при нём управлял султан Жанибек. При Керее и Жанибеке возросшее могущество казахов стало вызывать опасение у Абулхаира, и в 1468 году он предпринял военный поход в Могулистан, но в пути скоропостижно скончался.