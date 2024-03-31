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Казахстан: Токаев отрекается от Советского Союза в пользу распавшейся Золотой Орды

Казахстан: Токаев отрекается от Советского Союза в пользу распавшейся Золотой Орды

О неоднозначности исторических аллюзий в реалиях XXI века  Сегодня 609 прочитали Как уже отмечало наше издание, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил изменить национальный герб республики из-за присутствия в нем элементов советской эпохи и якобы возникающей из-за этого сложности в его восприятии.

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Комментарии
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Liudmila Kosteley
В любом случае, попробуйте ОТОБРАТЬ у РФ ТЕРРИТОРИИ! Кишка тонКА! Европа ОТДАЁТ ЗАВОЁВАННЫЕ ТЕРРИТОРИИ СССР (РФ)? 1945года. НЕТ! И РФ ЗЕРКАЛЬНО!
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13 час.
Liudmila Kosteley
Первым казахским ханом в современной историографии считается Керей, хотя фактически ханством при нём управлял султан Жанибек. При Керее и Жанибеке возросшее могущество казахов стало вызывать опасение у Абулхаира, и в 1468 году он предпринял военный поход в Могулистан, но в пути скоропостижно скончался.
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13 час.
Liudmila Kosteley
Вот и получите, ПЕРВОЕ КАЗАХСКОЕ ХАНСТВО
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13 час.

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