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На вокзале в Приморье задержали мужчину с оружием и боеприпасами

На вокзале в Приморье задержали мужчину с оружием и боеприпасами

Пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по Дальневосточному федеральному округу сообщила о задержании транспортными полицейскими в приморском городе Уссурийск местного жителя, пытавшегося пройти в здание железнодорожного вокзала с боеприпасами.

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