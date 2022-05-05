На вокзале в Приморье задержали мужчину с оружием и боеприпасами

Пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по Дальневосточному федеральному округу сообщила о задержании транспортными полицейскими в приморском городе Уссурийск местного жителя, пытавшегося пройти в здание железнодорожного вокзала с боеприпасами.
Пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по Дальневосточному федеральному округу сообщила о задержании транспортными полицейскими в приморском городе Уссурийск местного жителя, пытавшегося пройти в здание железнодорожного вокзала с боеприпасами.
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