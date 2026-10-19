Выпускница ординатуры 2025 года Анастасия Димакова приступила к самостоятельному приёму пациентов в консультативной поликлинике Архангельской областной клинической больницы, а в перспективе планирует совмещать хирургию с онкологией и пройти переподготовку по эндоскопии.