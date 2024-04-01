Общественники поддержали инициативу по запрету авиакомпаниям аннулировать обратные билеты

Авиакомпаниям нужно разрешить пассажирам изменять бронирование без потери обратного билета. Об этом заявил «Известиям» глава «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ) Олег Павлов, комментируя инициативу депутатов Госдумы и Общероссийского объединения пассажиров (ООП) запретить аннулировать билеты на обратные рейсы.