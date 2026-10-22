КУРСК, 22 октября. /ТАСС/. Врач-отоларинголог, выполняющий задачи в зоне СВО как штатный начальник госпитального отделения медицинского отряда специального назначения военно-клинического госпиталя № 442 в составе группировки войск "Север" Михаил Комаров в беседе с ТАСС рассказал, что не смог остаться в стороне и быть обычным гражданским врачом, решив заключить контракт с Минобороны РФ.