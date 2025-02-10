В ГД призвали маркировать продающиеся в России продукты с содержанием насекомых

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов на фоне разрешения на использование насекомых в продуктах питания в странах ЕС призвал предотвратить подобные инициативы в России, а также ввести обязательную маркировку таких продуктов при реализации в стране.
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