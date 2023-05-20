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Полицейские Петербурга задержали напавшего на сотрудника цветочного магазина романтика

Полицейские Петербурга задержали напавшего на сотрудника цветочного магазина романтика

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали мужчину, напавшего на цветочный магазин и продавца в Колпино из-за желания купить ночью розы для возлюбленной.

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