Глава МВД Эстонии предложил признать Московский патриархат «террористическим»

Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс в эфире Эстонского национального телерадиовещания (ERR) заявил, что предложит эстонскому парламенту признать Московский патриархат террористической организацией, чтобы запретить его деятельность в стране.
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