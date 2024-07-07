Целая курица по-индийски с румяной йогуртовой корочкой в духовке

Ингредиенты 2 чайные ложки молотой корицы; 2 чайные ложки молотого кумина; 1 чайная ложка молотого кориандра; ½ чайной ложки молотой куркумы; ¼ чайной ложки молотой гвоздики; 1 чайная ложка сушёного чеснока; 2 чайные ложки соли; 1 чайная ложка молотого чёрного перца; 30 г измельчённого в блендере миндаля; 5 столовых ложек натурального йогурта; целая курица весом около 1½ кг.
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