В Архангельске выпустили книгу о геологах севера

Презентация книги «Время искателей» прошла 19 октября 2023 года в научной библиотеке САФУ. Издание основано на 46 личных историях-воспоминаниях геологов, с чьими именами связано развитие геологоразведки и горнодобывающей отрасли Архангельской области и НАО.