В Калужской области нашли тех, кто может быть причастен к нападению на синагогу

Полицейские нашли вероятных поджигателей обнинской Синагоги. Ими оказались дети. Напомним, что нападавшие повредили ограду, подожгли подстанцию и пытались проникнуть внутрь синагогиПолицейские нашли вероятных поджигателей обнинской Синагоги.
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