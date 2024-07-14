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Царьград

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Более 150 домов в Чите останутся без горячей воды 15 июля

Более 150 домов в Чите останутся без горячей воды 15 июля

Горячую воду отключат 15 июля в более чем 150 домах на 20 улицах в центре Читы.Об отключении горячего водоснабжения проинформировали в пресс-службе ТГК-14.

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