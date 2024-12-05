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Британия признала зависимость от рыбы из России

Британия признала зависимость от рыбы из России

Цепочки поставок удлиняются и усложняются, но британцы по-прежнему едят русскую треску.Отказ властей Великобритании от пошлин означает признание зависимости от рыбы, которую вылавливает и поставляет Россия, сообщили РИА Новости во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров России (ВАРПЭ).

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
При этом в самой России цены на рыбу просто заоблочные! Может быть надо сначала свой народ в полной мере снабдить доступной рыбой! А уже потом думать, накормить мелкобританцев.
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16 час.

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