Британия признала зависимость от рыбы из России

Цепочки поставок удлиняются и усложняются, но британцы по-прежнему едят русскую треску.Отказ властей Великобритании от пошлин означает признание зависимости от рыбы, которую вылавливает и поставляет Россия, сообщили РИА Новости во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров России (ВАРПЭ).
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