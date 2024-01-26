Расписки Fix Price упали на 2% из-за дивидендного гэпа

Российский рынок открыл торги в пятницу, 26 января, без единой динамики. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии растет на 0,25%, до 3 165,57 пункта, индекс РТС снижается на 0,13%, до 1 117,95 пункта.
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