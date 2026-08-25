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Хамзат Чимаев назвал мешком Хорхе Масвидаля

Боец UFC Хамзат Чимаев прокомментировал фото Армана Царукяна и Хорхе Масвидаля . Царукян выложил у себя фото с Масвидалем из зала American Top Team.

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