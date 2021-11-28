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Мама для потерявших семью: когда приёмные дети стали родными

Мама для потерявших семью: когда приёмные дети стали родными

Стать мамой для тех, кто остался без родных и подарить им счастливое детство. Такую тяжёлую, но благородную цель поставила перед собой семья Крыловых из посёлка КачаСтать мамой для тех, кто остался без родных и подарить им счастливое детство.

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