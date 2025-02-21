День имени: как Севастополь родился в истории – интересные факты

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В этот день 241 год назад указом императрицы Екатерины II новая крепость на юго-западном побережье Крыма, у бухты рядом с древним городом Херсонес Таврический, впервые была названа в документах как Севастополь.