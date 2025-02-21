НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Лента новостей Крыма

169 подписчиков

День имени: как Севастополь родился в истории – интересные факты

День имени: как Севастополь родился в истории – интересные факты

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В этот день 241 год назад указом императрицы Екатерины II новая крепость на юго-западном побережье Крыма, у бухты рядом с древним городом Херсонес Таврический, впервые была названа в документах как Севастополь.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх