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Военное обозрение

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Минобороны подтвердило переход Семёновки на Авдеевском направлении под контроль российской армии

Минобороны подтвердило переход Семёновки на Авдеевском направлении под контроль российской армии

Зона контроля российской армии вокруг Очеретино продолжает расширяться.

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