Мизулину спросили, почему у нее нет детей

В Челябинске проверили журналистку, которая задала Мизулиной вопрос о детях Журналистка портала 74.ru спросила у главы ЛБИ Екатерины Мизулиной, почему в 40 лет у нее нет детей, если она выступает против идеологии чайлдфри.
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