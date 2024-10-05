Страна и люди
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Страна и люди

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Мизулину спросили, почему у нее нет детей

Мизулину спросили, почему у нее нет детей

В Челябинске проверили журналистку, которая задала Мизулиной вопрос о детях Журналистка портала 74.ru спросила у главы ЛБИ Екатерины Мизулиной, почему в 40 лет у нее нет детей, если она выступает против идеологии чайлдфри.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Такие вопросы  задавать неэтично.
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