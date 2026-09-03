MIT Student Claims To Make One Of The World’s Deadliest Chemicals, Sparking HAZMAT Response A potentially dangerous laboratory incident at MIT triggered a hazmat response last week after a graduate student told medical personnel he believed he had created dimethylmercury, a highly toxic mercury compound, according to the NY Post.
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