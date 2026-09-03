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MIT Student Claims To Make One Of The World’s Deadliest Chemicals, Sparking HAZMAT Response

MIT Student Claims To Make One Of The World’s Deadliest Chemicals, Sparking HAZMAT Response

MIT Student Claims To Make One Of The World’s Deadliest Chemicals, Sparking HAZMAT Response A potentially dangerous laboratory incident at MIT triggered a hazmat response last week after a graduate student told medical personnel he believed he had created dimethylmercury, a highly toxic mercury compound, according to the NY Post.

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